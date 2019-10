Rechtbank buigt zich over eerste bezwaren tegen werkzaamheden circuit Zandvoort

ZANDVOORT - De rechtbank in Haarlem behandelt vandaag voor het eerst bezwaren van diverse natuur- en milieuorganisaties tegen werkzaamheden rond het circuit van Zandvoort.

De organisaties eisen in een kort geding dat graafwerkzaamheden rond het circuit worden stilgelegd, omdat de benodigde natuurvergunning nog niet is afgegeven.

"Hier lijkt sprake van haastwerk alleen om aan de belangen van het circuit tegemoet te komen", stelden Stichting Duinbehoud, Platform Rust bij de Kust en Natuur- en Milieufederatie Noord-Holland eerder.

Klachten tijdens dezelfde zitting

Ook de Stichting Natuurbelang Amsterdamse Waterleidingduinen (SNAW) is naar de rechter gestapt. De rechtbank behandelt de klachten van alle organisaties tijdens dezelfde zitting.

Het is de bedoeling dat op 3 mei 2020 voor het eerst sinds 1985 een Grand Prix op Zandvoort wordt verreden. Om de grote bezoekersstroom die op de Formule 1 afkomt in goede banen te leiden, moet rond het circuit veel werk worden verzet. Maar naast het circuit ligt een beschermd duingebied. Daarom heeft het circuit een natuurvergunning nodig.

De provincie Noord-Holland heeft besloten nu niet in te grijpen, omdat de werkzaamheden "een beperkt karakter" zouden hebben en het overige werk nog niet zou starten voordat de vergunning rond is. De vergunningaanvraag is inmiddels ingediend.