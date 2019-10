Meerderheid Tweede Kamer: "Opvang mag niet-gevaccineerd kind weigeren"

NOORD-HOLLAND - Een meerderheid van de Tweede Kamer steunt een initiatiefwetsvoorstel van D66'er Rens Raemakers dat kinderopvangcentra het recht geeft om niet-gevaccineerde kinderen te weigeren.

Het voorstel krijgt in elk geval steun van VVD, CDA, PvdA en GroenLinks. De partijen bevestigen berichtgeving van RTL Nieuws. Op dit moment is het volgens Ramakers nog onduidelijk of de kinderopvang deze kinderen mag weigeren.

"Het is een goede eerste stap om ouders die zich zorgen maken de zekerheid te geven dat hun kind veilig is op de opvang," aldus VVD'er Sophie Hermans tegen RTL. Gijs van Dijk (PvdA) steunt het voorstel, maar vindt het eigenlijk niet ver genoeg gaan. "De overheid moet de norm stellen, niet de kinderdagverblijven", zegt hij.

Hogere vaccinatiegraad

Het voorstel geeft meer duidelijkheid en keuzevrijheid voor ouders, aldus een woordvoerder van het CDA. Daarnaast kan het ervoor zorgen dat de vaccinatiegraad hoger wordt. Het CDA komt nog met een amendement dat ook gastouders niet-gevaccineerde kinderen kunnen weigeren.

Kinderopvang Berend Botje besloot in juli van dit jaar om niet-gevaccineerde kinderen te weren van hun locaties. Dat werd overwegend positief ontvangen, maar de directrices werden naar aanleiding van dit besluit ook met de dood bedreigd: