Organisatie na staken Dam tot Damloop: "Geld terug is geen realistische verwachting"

ZAANSTAD - Het is nog volstrekt onduidelijk of de ruim 4.000 sporters, die afgelopen maand vanwege de hitte niet mochten starten bij de Dam tot Damloop, hun inschrijfgeld terug zullen krijgen. Dat schrijft organisatie Le Champion op de website van het evenement.

Sommige lopers die niet konden starten verwachten nu dat ze hun geld terug krijgen, maar zo gemakkelijk ligt dat niet. Alle kosten van het evenement zijn immers vooraf al gemaakt. "En ook voor een grote sportvereniging gaat het hier om hele grote bedragen", schrijft Le Champion.

'Geen realistische verwachting'

De organisatie verwijst naar de algemene voorwaarden waarin staat dat deelnemers in dit soort situaties geen aanspraak kunnen maken op restitutie. "Geld terug is dan ook geen realistische verwachting." Le Champion schrijft dat het wel in beraad is om iets voor de gedupeerden te doen, maar dat het in verband met de verzekering nog maanden kan duren voordat daar een besluit over wordt genomen.

Lees ook: Woede, teleurstelling en verdriet na stilleggen Dam tot Damloop: "Heel slecht dit"

Sommige gedupeerden spreken schande van de reactie van Le Champion: "Wijzen op algemene voorwaarden is echt een gotspe", schrijft een van hen. Een ander: "Juridisch hebben we dan wel geen poot om op te staan, maar dit klopt echt van geen kant zo."

Gestaakt

Zo'n 46.000 mensen zouden op 22 september meedoen aan de loop van Amsterdam naar Zaandam. Door de hoge temperaturen werd het hardloopevenement rond 15.00 uur in samenspraak met de hulpdiensten gestaakt. Het besluit werd genomen om te voorkomen dat er een capaciteitsprobleem zou ontstaan bij de medische hulpverlening.

Bekijk hier de reportage die NH Nieuws die dag maakte over het platleggen van het evenement: