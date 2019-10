'Kopers van tulpenbollen op de Bloemenmarkt structureel misleid: slechts één procent komt tot bloei'

AMSTERDAM - Kopers van tulpenbollen op de Bloemenmarkt in Amsterdam en de zogenoemde Bloembollenboulevard langs de N208 in Lisse worden structureel misleid. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de gemeente Amsterdam en de Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur (KAVB).

Van de voor het onderzoek gekochte tulpenbollen bleek dat slechts 1 procent (Amsterdam) en 2 procent (Lisse) tot bloei komt. Bovendien bleek dat in Amsterdam geen tulp overeenkomt met de foto op de verpakking. De gemeente Amsterdam, de KAVB en de gemeente Lisse hebben vandaag een brief gestuurd naar de Autoriteit Consument en Markt (ACM) met het verzoek de misstanden te onderzoeken en aan te pakken. De gemeente Lisse staat achter de melding.

Aanleiding voor het onderzoek zijn de signalen die Amsterdam de afgelopen jaren kreeg van bewoners, ondernemers en de KAVB over misleiding bij de verkoop van tulpenbollen.