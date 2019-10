Krakers bezetten sociale huurwoning in Amsterdam: "We accepteren het niet meer"

AMSTERDAM - Actiegroep Niet te Koop bezet al een week een benedenwoning van Stadgenoot in de Amsterdamse Kinkerbuurt. De krakers willen hiermee protesteren tegen de verkoop van de sociale huurwoning.

De woordvoerder van de actiegroep, Gerard Schuitemaker, zegt dat de woning in de Borgerstraat voor een bedrag van drie ton te koop staat. "Het is een woning van 54 vierkante meter. Uitermate geschikt voor een ouder iemand of iemand die invalide is. Op deze manier gaat het aantal sociale huurwoningen nog verder omlaag. Dat accepteren we niet meer."

Uit de verkoop

Hij wil dat de woningcorporatie deze woning, net als andere sociale huurwoningen, uit de verkoop haalt. "En dat ze deze in overleg met ons weer aanbieden aan een ouder of gehandicapt iemand."

Stadgenoot heeft de krakers al per brief gevraagd de woning te verlaten. Gebeurt dat niet, dan zal er vandaag aangifte worden gedaan. "Wij blijven", reageert Schuitemaker. "En alle schade zal wel op ons verhaald worden. Daar ben ik natuurlijk niet van onder de indruk."

Opheldering

De kraakactie heeft ook politiek Den Haag bereikt. VVD-Kamerlid Daniel Koerhuis heeft minister Kajsa Ollongren om opheldering gevraagd. "Stadgenoot had vorige week al aangifte moeten doen. Waarom een brief sturen en nog een dag wachten?", twitterde hij.

Volgens SP-raadslid Erik Flentge heeft de partij van Koerhuis 'klonten boter op het hoofd'. "Doen alsof de wachtlijsten van sociale huurwoningen je grootste zorg zijn. Terwijl je dat niks interesseert. Sterker, VVD-beleid trekt de kassen van de corporaties leeg. Corporaties gaan verkopen om dat te kunnen betalen."

Drie jaar geleden werd er ook al een te koop gezette sociale huurwoning in de Borgerstraat gekraakt. Deze woning werd na een week ontruimd door de politie.