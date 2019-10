Beresterke Alkmaarse Brenda wereldkampioen powerliften: "Vanaf nu alleen nog bankdrukken"

ALKMAAR - De Alkmaarse powerliftster Brenda Vermeulen is wereldkampioen geworden in Zuid-Afrika in de categorie masters. Dit was haar laatste proftoernooi als allround liftster. "Dit is een mooie bekroning na 24 jaar powerliften. Ik werd ook nog eens benoemd tot de beste van het toernooi!"

Dit meldt mediapartner Alkmaar Centraal op basis van een trots bericht op haar Facebook-pagina. De sterke Alkmaarse kwam met kniebuigen tot 220 kilo, met bankdrukken tot 203 kilo en met deadliften tot 187,5 kilo, om tot het winnende totaal van 610,5 kilo te komen. Bovendien verbeterde ze het wereldrecord bankdrukken voor vrouwen masters.

Dat laatste blijft ze dan ook wel doen. "Daar ligt mijn focus nu." Ze is erg blij met alle reacties: "Bedankt voor alle support, lieve berichtjes die ik heb mogen ontvangen."