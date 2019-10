Boomlange Hilversumse acteur over nieuwe filmrol met Britse topacteur: "Uniek en bijzonder"

HILVERSUM - Aan het sprookje van acteur Olivier Richters kan weer een nieuw hoofdstuk worden toegevoegd. Hij kon vandaag officieel een rol bevestigen in de film Louis Wain, waarin hij samen met de Britse topacteur Benedict Cumberbatch speelt. De rol kreeg Olivier per toeval.

De 2 meter 18 lange Hilversummer besloot een aantal jaar geleden dat hij wil proberen door te breken als acteur in Hollywood. Hij zette sindsdien alles op alles om dat doel ook te bereiken en dat werpt zijn vruchten af: hij sleept de ene na de andere rol in blockbusters in de wacht. Daar komt nu de film Louis Wain bij.



Lees ook: Opnieuw een internationale filmrol voor 'giant' Hilversummer Olivier

De wijze waarop Olivier de rol bemachtigde is een verhaal op zich, zo vertelt hij aan NH Nieuws. "Ik was in London voor de opnames van de Marvel-film en de casting was toevallig toen ik een dag vrij was. Ze hadden tip gekregen over mij van iemand die bij Marvel werkt." Wie niet waagt wie niet wint, dacht hij en dus ging hij op zijn vrije dag naar de auditie. "Er deden ongeveer 25 beren van mannen mee. Het is toch wel uniek en bijzonder dat ik het geworden ben."



Lees ook: Hilversumse reus van 2.18 meter breekt door in internationale filmwereld



Dit speelde zich af voor de zomer. Afgelopen week vloog Olivier weer naar Londen om de hele week zijn scènes op te nemen. Hij speelt een bokser, maar hij mag verder nog niet veel kwijt over het scenario. Eén ding mag hij wel verraden. "Ik speel in een scene samen met Benedict Cumberbatch", zo vertelt hij trots. De film komt volgend jaar uit.



NH Nieuws sprak de reus eerder al over zijn acteercarrière: