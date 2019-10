Ajax met de trein naar Lille voor Champions League-duel

AMSTERDAM - Ajax neemt voor de uitwedstrijd in de Champions League tegen Lille niet het vliegtuig, maar de trein. Door een samenwerking van NS met Eurostar worden de voetballers eind november in zo'n tweeënhalf uur met de internationale trein naar Frankrijk gebracht.

Ajax speelt op 27 november de vijfde wedstrijd in de poulefase van de Champions League. Na de loting nam Ajax het initiatief om samen met NS te kijken naar de mogelijkheid om met de trein naar de uitwedstrijd in Lille te reizen.

Klimaatbewust

Ajax-directeur Edwin van der Sar zegt dat de club in deze 'klimaatbewuste tijd' het goede voorbeeld wil geven. "Lille leent zich qua ligging uitstekend voor een treinreis, vandaar dat wij met dit idee bij de NS hebben aangeklopt. Voor Erik ten Hag en zijn mannen lijkt dit ons een efficiëntere en minder vermoeiende reis. Want de prestatie die Ajax in Lille moet leveren staat natuurlijk voorop."

Volgens de NS is de trein tot afstanden van 700 kilometer een duurzaam alternatief voor de auto en het vliegtuig. Ajax speelt de wedstrijd tegen Lille op 27 november om 21.00 uur. Ajax klopte Lille een maand geleden in eigen huis met 3-0.