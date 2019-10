Noodpompen hoogheemraadschap doen hun werk: waterpeil in de polders daalt

NOORD-HOLLAND - De noodpompen bij gemalen van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier doen hun werk; zo werd vanmiddag duidelijk. In de polder Zuid-Schermer, Wieringermeer en de Vennewaterspolder dalen de peilen. Als het waterniveau op peil is, worden de pompen uitgezet. Ze blijven daarna nog wel stand-by staan.

Het duurt echter even voor het waterpeil weer helemaal op het gewenste niveau is, voorspelt het hoogheemraadschap. "We pompen vanuit de sloot naar de boezem, waarna het water vanuit het naastgelegen land zijn weg zoekt naar de sloten. We zullen dus nog wel even bezig zijn. Maar goed nieuws, het water zakt langzaam."

Ook het gemaal Willem-Alexander op de Oostdijk bij Driehuizen kreeg een extra pomp:



De gemalen in de polders kunnen veel regen in korte tijd aan, maar er viel vorige week zó veel dat er grover geschut moest worden ingezet. "Op een gegeven moment zijn de polders weer op peil en zetten we de noodpompen uit", aldus het hoogheemraadschap. De pompen blijven daarna stand-by staan, omdat voor donderdag weer veel regen wordt voorspeld. Mocht het nodig zijn, kunnen ze dus weer worden ingeschakeld.

Hoewel de Westerdijk bij Hoorn weer stabiel is, blijven de noodmaatregelen daar toch ook van kracht. Dit houdt in dat de rijstrook is versmald, er geen vrachtverkeer over de dijk mag rijden en er grote zandzakken tegen de Westerdijk liggen. Daarom moet het voetpad ook afgesloten blijven. "Het maken van plannen voor een structurele reparatie van de Westerdijk kost tijd", legt het hoogheemraadschap uit. "Dat moet zorgvuldig gebeuren."