Brandveiligheid op basisscholen: "Explosie van mobieltje op bed laat de gevaren zien"

VENHUIZEN - Het zijn de nationale brandpreventieweken waarbij door heel het land demonstraties gegeven worden. Bij de brandweerpost in Venhuizen leert groep 7 van de Sint Jozefschool over het omgaan, opladen en veilig opbergen van elektrische apparaten. "Maar we willen ook de gevaren laten zien", aldus brandweerman Stephan Burgering.

"Daarnaast willen we vooral vertellen waar de kinderen op kunnen letten om ervoor te zorgen dat alles wel veilig gaat", vertelt Burgering tegen NH Nieuws.

Om dat laatste ging het gistermiddag vooral, tijdens de verschillende brandveiligheidsdemonstraties en opdrachten die de kinderen moesten doen. Het is voor de brandweer belangrijk om te laten zien hoe een telefoon ontploft en welke schade dat kan aanrichten. En ondanks dat de kinderen de explosie misschien 'stoer en cool' vonden, was het ook heus wel even schrikken. "Als je dit in het echt meemaakt, is dat wat minder leuk", vertelt een jonge leerling. "Maar nu weten we wel hoe we het moeten voorkomen."

Zelfs de aanwezige burgemeester Michiel Pijl heeft wat geleerd van de demonstratie. "Het is belangrijk dat kinderen weten hoe ze op een veilige manier met hun apparaten kunnen omgaan. Maar ik heb hier ook wat van geleerd, want ik denk nu terug dat ik me misschien ook niet altijd aan de regels heb gehouden."