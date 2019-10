Lichaam vrouw (40) 'onder verdachte omstandigheden' gevonden in Winkel

WINKEL - Een overleden vrouw (40) is gistermiddag onder verdachte omstandigheden aangetroffen in een woning aan de Narcislaan in Winkel.

In verband met haar dood hield de politie diezelfde dag een 39-jarige man aan die ook in het huis zou zijn geweest. Een misdrijf kan nog niet worden uitgesloten, meldt de politie vandaag.

Omdat niet direct duidelijk was waaraan de vrouw is overleden, doet de recherche onderzoek naar wat er zich in de woning heeft afgespeeld en de doodsoorzaak van de vrouw.