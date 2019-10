Vrachtwagen botst tegen gevel in centrum Amsterdam

AMSTERDAM - Een vrachtwagen is vanmiddag tegen een gevel van een woning tot stilstand gekomen op de Roetersstraat in het centrum van Amsterdam. Veel hulpdiensten zijn opgeroepen om te assisteren.

Volgens een getuige ging de botsing gepaard met een harde knal. De bestuurder van de vrachtwagen is overgebracht naar een ziekenhuis en is tevens aangehouden. De aanhouding is een standaardprocedure bij ernstige verkeersongevallen, aldus de politie.

Ten tijde van het ongeval zaten er mensen in de woning. De brandweer probeert hen via de achterkant van het pand uit de woning te halen. Volgens een woordvoerder van de brandweer is er 'behoorlijke schade' aan het pand.

Op een later moment wordt de stabiliteit van het pand gecontroleerd.