Woningbouwplan in Bloemendaal sneuvelt door strengere stikstofregels

BLOEMENDAAL - De Raad van State heeft een stokje gestoken voor de komst van tientallen woningen op landgoed Dennenheuvel in Bloemendaal. Het bestemmingsplan is vernietigd, omdat het niet voldoet aan strengere stikstofregels.

Het gaat om de herontwikkeling van landgoed Dennenheuvel, een voormalig verzorgingstehuis. Er is ook een klooster op het terrein en dat klooster is een van de partijen die bezwaar hebben gemaakt tegen het bestemmingsplan dat de gemeenteraad heeft goedgekeurd. De Stichting Schapenduinen is een van de andere tegenstanders, net als buurtvereniging Bloemendaal-Noord.

Lees ook: Honderden Noord-Hollandse projecten getroffen door strengere stikstofregels

Door de toename van het verkeer naar en van de nieuw te bouwen woningen, komt er stikstof terecht in de omliggende Natura 2000-gebieden. Gezien de strengere regels die hiervoor gelden, kan de Raad van State het bestemmingsplan niet goedkeuren.

De gemeente heeft nog geprobeerd met een nieuw rapport van 17 september 2019 aan te tonen dat het bestemmingsplan 'geen verslechterende effecten' met zich meebrengt. Maar dit rapport is niet in de beoordeling meegenomen omdat het volgens de Raad van State te laat na publicatie van het bestemmingsplan kwam.