Deze boer uit Ouderkerk kón vandaag niet protesteren: ''Werk moet doorgaan"

OUDERKERK AAN DE AMSTEL - Niet iedere Noord-Hollandse boer laat vandaag zijn gezicht zien bij het boerenprotest in Haarlem. Zo blijft boer Peter Roos uit Ouderkerk thuis. "Hier op het bedrijf moet het werk natuurlijk ook gewoon doorgaan.”

Boeren uit de hele provincie kwamen vandaag - dan wel niet op trekkers - naar het provinciehuis in Haarlem om te protesteren tegen de stikstofwetgeving die daar zou worden besproken.

Een boer die dit protest niet steunt, lijkt moeilijk te vinden. Ook Peter Roos was graag aanwezig geweest, maar kon zijn boerderij niet in de steek laten. "Mijn zoon is wel met de trekker naar Haarlem. Voor de jongere generatie is het natuurlijk ook belangrijker. Ik stop over 10 jaar, maar mijn zoon wil het bedrijf wel graag overnemen."

Voorbarig

Peter vindt het zorgelijk dat provincies maatregelen nemen die gebaseerd zijn op een stikstofbeleid dat nog niet is goedgekeurd door de landelijke politiek. "De provincies gaan nu al op voorhand maatregelen treffen en beleid maken, terwijl eigenlijk helemaal nog niet vaststaat wat er vanuit Den Haag op hun afkomt.” Hij staat dan ook honderd procent achter het protest van vandaag.

Geen halvering van de veestapel

Dat de veehouderij maatregelen kan nemen om de uitstoot naar beneden te krijgen, erkent Peter zeker. Deze maatregelen hebben volgens hem vooral te maken met het soort voer dat aan de koeien wordt gegeven en het in gebruik nemen van systemen waarmee poep en plas apart kan worden opgevangen.

Het halveren van de veestapel vindt Peter veel te drastisch. "Wij hebben vanaf 1990 al 30 procent ingeleverd, maar het vlieg- en autoverkeer is eigenlijk alleen maar gegroeid", zegt de boer. Volgens hem kunnen andere sectoren niet langer buiten schot worden gehouden, terwijl de veehouderij hard wordt aangepakt.

Aanstaande woensdag vindt er weer een grote protestactie plaats. Boeren vanuit het hele land zullen zich dan verplaatsen vanuit Bilthoven naar het Binnenhof in Den Haag. Donderdag gaat de Tweede Kamer in debat met landbouwminister Schouten over de te treffen stikstofmaatregelen.