Brexit blijft onzeker, maar het uitzwaaimoment in Wijk aan Zee heeft wel groen licht

WIJK AAN ZEE - Het Brexit-uitzwaaimoment in Wijk aan Zee gaat definitief door. De gemeente heeft vandaag groen licht gegeven voor de ludieke actie. "We waren eigenlijk veel te laat om alle vergunningen rond te kunnen krijgen, maar de gemeente heeft echt haar stinkende best gedaan om dit door te laten gaan", vertelt organisator Ron Toekook dolblij tegen NH Nieuws.

Even leek het erop dat het hele feestje niet door zou gaan. Omdat het idee voor het evenement zo kort van tevoren werd bedacht, was het organiseren ervan 'een race tegen de klok.' Maar burgemeester Martijn Smit heeft de organisatie vandaag toch echt toegezegd dat de vergunningen rond gaan komen. Het plan wordt - in goed overleg - nog een beetje bijgeschaafd en donderdag officieel op het gemeentehuis ondertekend.

Het zou, volgens Toekook, het grootste evenement zijn dat er ooit in Wijk aan Zee is georganiseerd. Er is ruimte voor zo'n 10.000 zwaaiers op het strand. De eerste muzikanten zijn besteld: Lee Towers en de Duitse band Die MUSIK geven het afscheid kleur. Nu alle vergunningen rond zijn, verwacht Toekook snel meer artiesten aan de line-up toe te kunnen voegen.

EU-menu

Ook is er al een keur aan foodtrucks ingehuurd voor een voltallig EU-menu: "Er is voor iedere nationaliteit iets wils: van Duitse worst tot Vlaamse frieten, maar ook bieden we natuurlijk nog één keer Engelse scones en fish and chips aan."

Zwaaifestival

Initiatiefnemer Ron Toekook bedacht een tijd terug dat het mooi zou zijn om op 31 oktober afscheid te nemen van Groot-Britannië, dat die dag naar alle waarschijnlijkheid uit de Europese Unie stapt. Duizenden mensen meldden zich al aan via Facebook en Toekook voegde daad bij het woord: hij besloot een heus festival te organiseren in Wijk aan Zee. Marcel Korver sloot zich bij Toekook aan.

Maar het hoogtepunt van de dag wordt toch het officiële uitzwaaimoment. Met een helikopter moeten straks alle 10.000 zwaaiers op de foto worden gezet. Die foto wordt naar het bijna-soevereine Verenigd Koninkrijk gestuurd. "Als aandenken. Dit is niet als sarcastisch gebaar bedoeld, wij hebben alleen maar liefde voor ze. Het blijft een droevig afscheid."

1973

Kaarten voor het festival zijn al in de verkoop. De tickets kosten 19,73 euro, een grapje verwijzend naar het jaartal waarin het Verenigd Koninkrijk toetrad tot de Europese Unie. Het precieze programma moet nog worden bekendgemaakt. Ook als het land de Brexit opnieuw uitstelt, gaat het festival door.