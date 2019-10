Nog niet buiten schaatsen in Alkmaar: ijsbaan gesloten vanwege regen

ALKMAAR - Het is nog onduidelijk wanneer er buiten kan worden geschaatst bij Alkmaarse ijsbaan De Meent Bauerfeind. Eigenlijk zou de opening afgelopen vrijdag al zijn, maar vanwege slechte weersomstandigheden is dit uitgesteld. Morgen wordt het ijs weer gecheckt. "Hopelijk weten we dan meer."

Door de regen die is gevallen, smelt de toplaag van het ijs van de 400-meterbaan, aldus locatiemanager Roy Lennings. "De harde wind waaide vervolgens het water van de baan." Daardoor het is het ijs nu nog niet goed genoeg om op te schaatsen.

Tegenvaller

Volgens Lennings is het al een hele tijd geleden dat dit voor het laatst gebeurde. "Ik begrijp dat het niet alleen voor ons, maar zeker ook voor onze schaatsers een enorme tegenvaller is. We hopen snel een opening aan te kunnen kondigen."





Op de binnenbaan is afgelopen weekend wel gewoon geschaatst.