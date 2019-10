Bussumse jeugd geïnspireerd door zonneracers: "Heel vet om een keer mee te doen"

BUSSUM - De Solar Challenge in Australië wordt deze week met extra belangstelling gevolgd op De Vrije School Michaël in Bussum. Dat heeft twee goede redenen. Deelnemer Pieter Tolsma is oud-leerling van de school én zijn moeder is de directeur.

De leerlingen van groep 8 luisteren vol interesse naar de verhalen die directeur Ariadne Jaski, de moeder van Pieter, vertelt. Ze laat hen ook filmpjes zien van haar zoon, die namens het Vattenfall Solar Team deelneemt aan de race tussen zonneauto's. Ze vindt het belangrijk om de kinderen bij het evenement te betrekken. "Zij zijn de generatie die de wereld moet gaan redden."



Pieter heeft speciaal voor hen een videoboodschap ingesproken en dat is natuurlijk 'erg vet'. "Ik vind het gaaf dat wij dat hier op school zien en een beetje kunnen volgen", zegt Guus. Laetitia vindt het ook 'interessant dat ze laten zien hoe je ook met zonnepanelen kan rijden'.



Winnen is belangrijk

Voor Ariadne is het ook spannend om de verrichtingen van haar zoon en zijn team op afstand te volgen. "Ik wist niet dat ik zo mee zou leven. Zodra ik wakker word, kijk ik hoe het is." Ze hoop dat het team ook gaat winnen. "Heel eerlijk is winnen voor mij ongelofelijk belangrijk. Juist het winnen daagt uit om scherper te innoveren. Dus daar ga ik voor."

Op dit moment staat het Noord-Hollands getinte team tweede, maar de eerste plaats is in het vizier.



Een aantal van de achtstegroepers zou ook wel willen deelnemen. Maya ziet het niet zitten om als chauffeur mee te doen, maar wellicht wel in een andere rol. "Ik kan niet zo goed tegen de warmte, want dan krijg ik hoofdpijn. Maar het lijkt me best leuk." Guus heeft er helemaal zin in. "Ik vind het sowieso wel vet om allemaal dingen uit te vinden. Dus lijkt me heel vet om een keer mee te doen."

