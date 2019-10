Monnickendam zoekt massaal mee naar vermiste 65-jarige Joop

MONNICKENDAM - Met een boot over het water, te voet door het bos of op de fiets langs de dijk: tientallen Monnickendammers zoeken mee naar de vermiste Joop van Eck. Zoon Bram plaatste gisteravond een oproep om uit te kijken naar zijn vader. Vrienden, familie, maar ook onbekenden reageerden massaal op de noodkreet, maar van de 65-jarige Joop ontbreekt nog ieder spoor.

Monnickendammers zijn sinds 13.00 uur bezig met een massale zoekactie door recreatiegebied Hemmeland. "Samen met politie wordt het hele gebied systematisch afgespeurd", vertelt een van de coördinators van de zoekactie tegen NH Nieuws. "Intussen zijn er ook agenten met speurhonden onderweg om mee te zoeken naar Joop. Helaas is er verder nog geen nieuws."

Joop is inmiddels al meer dan 24 uur vermist. Hij ging gistermiddag om 14.00 uur wandelen rond de Pierenbaan in Monnickendam en kwam niet meer terug. Volgens zijn zoon Bram heeft Joop recent de diagnose lymfeklierkanker gekregen en heeft hij het hier mentaal moeilijk mee.

Zoekgebied uitgebreid

Eerder vandaag werd er op tientallen locaties gezocht waar Joop mogelijk zou kunnen verblijven. Het zoekgebied is verder uitgebreid tot de omgeving Hoorn en Zaandam. Via een speciale Facebook-pagina worden betrokkenen op de hoogte gehouden van nieuwe acties. De politie heeft gisteren met een helikopter gezocht in de omgeving van Monnickendam.

Signalement

Joop draagt een rode jas van het merk Human Nature, een blauwgeruit vest, een zwarte trainingsbroek van Adidas en bruine bergschoenen. Hij draagt een zwarte bril, heeft wit-grijs haar, is 1.97 meter lang en loopt niet soepel. Meezoekers worden gewaarschuwd dat ze Joop mogelijk verward kunnen aantreffen.