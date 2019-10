Vijf jaar cel voor vader die Zandvoortse dochters ontvoerde

ZANDVOORT - De man die zijn dochters uit Zandvoort vijftien jaar vasthield in Egypte, krijgt van de rechter in Haarlem een celstraf van vijf jaar opgelegd. Tegen de man was een jaar cel geëist.

De moeder had ondertussen al die tijd het ouderlijk gezag. De twee Zandvoortse meisjes van destijds 6 en 2 jaar oud kwamen in 2003 niet terug na een familievakantie. De rechtbank neemt hem de man kwalijk dat hij totaal geen schuldbesef heeft en verantwoordelijkheid neemt over wat hij zijn dochters, hun moeder en de broer van de kinderen heeft aangedaan.

Lees ook: Jannette's ex ontvoerde haar dochters: "Het maakt je kapot"

De verdachte, die zowel de Egyptische als Nederlandse nationaliteit heeft, vond dat zijn Nederlandse ex hun dochtertjes niet goed opvoedde en bracht het tweetal onder bij zijn zussen.

Vernederende ervaring

Aan de moeder van de meisjes moet de man 25.000 euro schadevergoeding betalen. Zij heeft jarenlang gestreden om haar dochters terug te krijgen. Zij heeft haar dochters in de periode dat zij in Egypte waren af en toe kunnen bezoeken, maar dat was altijd in het bijzijn van familie van El M. De rechtbank noemde dit "vernederende ervaringen."