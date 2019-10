Twee tieners (17 en 19) opgepakt voor straatroven in Heemskerk

HEEMSKERK - De politie heeft gisteren twee Heemskerkse tieners aangehouden die ervan worden verdacht in de nacht van 5 op 6 september bij twee straatroven betrokken te zijn geweest.

De twee zouden de bewuste nacht eerst een 15-jarige jongen van achteren hebben belaagd. Dat gebeurde rond middernacht, toen het slachtoffer vanaf de Gerrit van Assendelftstraat de Jan van Kuikweg inliep. Zijn belagers duwden hem de bosjes in, sloegen hem en spoten (vermoedelijk) pepperspray in z'n gezicht. Ze probeerden de 15-jarige te beroven, maar de jongen wist zichzelf te bevrijden en sloeg op de vlucht. Door zijn verzet bleef de buit beperkt.



Later die nacht sloegen de straatrovers opnieuw toe, wederom aan de Jan van Kuikweg. Het slachtoffer, een 17-jarige fietser, werd aangesproken door twee jongens op een witte Vespa-scooter. Toen het slachtoffer op hun verzoek iets op zijn smartphone probeerde op te zoeken, werd zijn eigendom uit z'n handen gegrist en gingen de twee ermee vandoor. De 17-jarige jongen zette de achtervolging in, maar toen hij door de daders werd bedreigd met een mes besloot hij zijn verlies te nemen.

De twee verdachten zitten vast, meldt de politie. Een woordvoerder laat desgevraagd weten dat er 'geen link' is met de Pilotenbende. Die jeugdbende houdt het grensgebied van Beverwijk en Heemskerk al langere tijd in z'n greep. Twee weken geleden liepen Beverwijkers een protestmars van de Oosterwijkpark naar het gemeentehuis, om andermaal duidelijk te maken dat ze vinden dat er harder moet worden opgetreden tegen de bende.