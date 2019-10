Boer Wilco strijdt voor toekomst van zijn bedrijf: "Mijn dochter en zoon willen ook boer worden"

HEILOO - Met een omgekeerde Nederlandse vlag reed boer Wilco Brouwer de Koning uit Heiloo vanmorgen op zijn tractor naar het provinciehuis in Haarlem om te demonstreren. Hij is het niet eens met de provinciale beleidsregels over stikstof en wil dat die van tafel verdwijnen. De omgekeerde vlag is in de zeevaart een teken van nood. En de nood is volgens Wilco hoog. "Boeren krijgen nu overal de schuld van."

Wilco houdt samen met zijn broer 175 koeien in Heiloo. Het is volgens hem in de loop der jaren steeds moeilijker geworden om zijn bedrijf te runnen. "We hebben nu al te maken met heel veel regels, onder andere over klimaat en biodiversiteit. Op zich kunnen we daar wel mee omgaan, maar als we elk jaar andere regels krijgen dan kom je in de problemen."

Wilco maakt zich ook druk over de stikstofregels. Hij erkent dat er een probleem is, maar vindt dat dat niet alleen op het bordje van de boeren moet worden geschoven. "We willen best meedenken met oplossingen maar dan moeten we dat wel met z'n allen doen. Het moet niet zo zijn dat de boer het voor de hele maatschappij moet oplossen."

Toekomst

Door de stikstofregels liggen nu veel grote bouwprojecten stil. Om de stikstofuitstoot omlaag te brengen, wil het kabinet geld uittrekken om boeren uit te kopen. Dat lijkt sympathiek, maar volgens Wilco is dat het begin van het einde. "Voor boeren die ermee willen stoppen is het een oplossing, maar ik ben een jonge boer en ik heb een zoon en dochter die ook boer willen worden. Er moet ook ontwikkelingsruimte blijven. Als alle ruimte wordt opgekocht door de industrie is er voor hen geen toekomst meer."