Onrustig weekend voor Hilversumse horeca: negen aanhoudingen

HILVERSUM - Met vechtpartijen, mishandelingen en een paar drugsvangsten heeft de Hilversumse horeca een onrustig weekend achter de rug. Er werden verdeeld over vrijdag- en zaterdagavond negen mensen aangehouden en meerdere boetes uitgeschreven.

De politie moest vrijdag een paar keer ingrijpen bij meerdere vechtpartijen in het centrum van Hilversum. Portiers die de vechtpartijtjes zagen ontstaan, konden voorkomen dat de boel helemaal uit de hand liep. Uiteindelijk werden er wel vier verdachten aangehouden voor verstoring van de openbare orde. Ze hebben na hun aanhouding een boete gekregen.

Zaterdag werd een 18-jarige Hilversummer aangehouden die vier wikkels amfetamine op zak had. Eerder op de avond kregen drie andere verdachten al een proces-verbaal omdat ze harddrugs op zak hadden. Bij hen ging het om een 'gebruikershoeveelheid'. De drugs zijn in beslag genomen.

Man bijt horecabaas in vinger

Aan de Stationsstraat werd een 22-jarige man aangehouden nadat hij de eigenaar van een eetgelegenheid in zijn vinger had gebeten.

Dezelfde avond werden nog twee kroeggangers aangehouden voor ordeverstoring. Een van hen had een andere cafébezoeker geslagen en sloeg op de vlucht toen hij werd aangesproken door de portier. Een andere portier kon hem even later achterhalen en overdragen aan de politie. De andere verdachte misdroeg zich ook in een café en werd het centrum uitgestuurd. De man bleef de confrontatie opzoeken met gemeentelijke beveiligers en werd daarom aangehouden.