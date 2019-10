Noord-Hollandse infrastructuur gaat op 23 plekken gerenoveerd worden

AMSTERDAM - De Noord-Hollandse infrastructuur krijgt een flinke opknapbeurt. Twaalf bruggen, vijf sluizen, drie tunnels en wegen en het gemaal van IJmuiden krijgen allemaal een grootscheepse renovatie, zo maakte minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen vandaag in IJmuiden bekend.

Het startschot wordt gegeven op het moment dat de grootste zeesluis ter wereld in IJmuiden zou worden geopend, maar door een constructiefout is dat 27 maanden uitgesteld tot begin 2022. "Dat levert veel economische schade op, ook via de overlast die erdoor wordt veroorzaakt. Iedereen is zeer gemotiveerd om het project zo snel mogelijk afgerond te krijgen, maar af en toe kom je problemen tegen en die zal je toch moeten oplossen", zegt de minister.

Snelwegen aangepakt

Meerdere snelwegen gaan worden opgeknapt in de aankomende jaren. In totaal gaat de infrastructuur tot en met 2030 op 23 verschillende plekken op de schop. Het gaat onder meer om de volgende projecten:

Bouwend Nederland en de Rekenkamer hebben laten weten dat het bedrag dat de minister voor het herstel heeft uitgetrokken niet genoeg zal zijn. "Toen ik aantrad als minister, heb ik gezien dat daar echt wat bij moest, dus ik heb het budget van 150 miljoen opgehoogd naar 350 miljoen euro. Maar we kunnen het niet alleen oplossen met meer geld."

Naar verwachting is de onderhoudsbeurt van de Noord-Hollandse infrastructuur in 2030 klaar.

