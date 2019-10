Haarlemmers hebben begrip voor boerenprotest: "Hardwerkende mensen die getroffen worden"

HAARLEM - Veel automobilisten in Haarlem die vaststaan bij het provinciehuis, omdat boeren met hun trekkers de Dreef bezetten, hebben begrip voor de actie. Zij vinden het niet erg dat ze daarom een half uurtje vast staan.

Een van de wachtenden in de auto staat volledig achter de boeren. "Het zijn hardwerkende mensen die getroffen worden", vindt hij. Ook een dame verderop in de file staat achter de actie. "Natuurlijk heb ik er begrip voor. Het is alleen jammer dat ze niet af en toe wat auto's doorlaten. Het loopt nu helemaal vast."

Kijk deze video voor hun reactie:



Het leek wel of een van de boeren zijn trekker ín het provinciehuis wilde parkeren. "Die tijd zit er wel aan te komen", zegt hij tegen NH Nieuws. "We houden ons heel rustig, maar er moet wel wat gebeuren. Het moet niet gekker worden dan dit."