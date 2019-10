Zwaargewonde bij botsing tussen auto en bestelbus op bedrijventerrein Hoorn

HOORN - Bij een botsing tussen een personenauto en bestelbus op bedrijventerrein Hoorn 80 in Hoorn is iemand gewond geraakt. Volgens getuigen is het slachtoffer zwaargewond en met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeluk gebeurde rond 11.15 uur op de Protonweg, ter hoogte van het distributiecentrum van supermarktketen Deen. Een politiewoordvoerder bevestigt dat er sprake is van letsel. Behalve politie en ambulancepersoneel kwam ook een traumahelikopter ter plaatse. Over de aard van het letsel is niets bekend.

Uit foto's blijkt dat de personenauto de bestelbus in de flank - ter hoogte van de chauffeursstoel - heeft geramd. Beide voertuigen zijn zwaar beschadigd geraakt. Of het slachtoffer in de auto of in het busje zat, is nog onduidelijk.