Vattenfall Solar Team op jacht naar eerste plek Solar Challenge

NOORD-HOLLAND - Een succesvolle dag vandaag voor het Noord-Hollands getinte Vattenfall Solar Team: de zonneracers hebben de eerste plaats van de Solar Challenge in het vizier. Het team liep gestaag in op de koplopers van de Universiteit Twente.

De zonneauto van het Vattenfall Solar Team, de NunaX, reed vanochtend hard weg uit woestijnplaats Dunmarra.

Lees ook: Eerste racedag Solar Challenge zit erop! "Erg heet in de auto"

De racedag van vandaag was voor het team van Jens Zuurbier uit Weesp, Maxime Croft uit Heemstede, Pieter Tolsma uit Naarden en Daan van der Tuin uit Hilversum vooral een tactisch steekspel. Onderweg kwam de auto veel obstakels tegen, waaronder een stoplicht dat zeven minuten op rood staat. Stilstaan voor dat stoplicht zou veel tijdsverlies betekenen, maar het was ook een goede plek om vooral tijd te winnen. Het Vattenfall Solar Team stuurde auto's uit het konvooi naar voren en kon zo precies op tijd door het groene licht rijden.

Voldoende zon

Verder had de NunaX wat last van het weer. Na de tweede controle stop trok het wolkendek dicht en de wind aan. De zonneauto is volledig afhankelijk van zonne-energie. Het team moest na de race van vandaag meteen op zoek naar een kampeerplek waar de zon tussen de wolken door kwam, om de auto voldoende op te laden voor de racedag van morgen.

NH-verslaggever Rachel Morssink nam na afloop van de tweede racedag deze vlog op:



NH Nieuws in Australië

NH Nieuws volgt de Solar Challenge en het Vattenfall Solar Team de komende weken op de voet. Verslaggever Rachel Morssink is in Australië en reist mee met het Noord-Hollands getinte team en doet verslag van de belevenissen tijdens de wedstrijd. Alle updates rondom de Solar Challenge vind je hier.