Nest kittens gevonden in berm Hauwert: politie vermoedt dierendump

HAUWERT - Een voorbijganger heeft vrijdag in Hauwert een nest kittens gevonden, waarvan wordt vermoed dat het door de eigenaar is gedumpt. De politie komt graag in contact met mensen die weten van wie de kittens zijn of wie ze daar heeft achtergelaten.

De vijf kittens werden gevonden in de berm van de Liederik, nabij de Vok Koomenweg. Een deel van de jonge katjes - Europese kortharen - hield zich schuil tussen het riet.

De voorbijganger heeft zich over de kittens ontfermd, schrijft de politie. Omdat ze allemaal gezond waren, vermoedt de politie dat het nestje kort voor de vondst in de berm is achtergelaten.

Wat oudere man

Inmiddels is duidelijk dat kort voor de vondst een 'wat oudere man' in de omgeving heeft rondgelopen. Hij zou in een witte Mercedes zijn weggereden. De politie komt graag met hem in contact. Wie meer weet over de kittens wordt gevraagd zich te melden bij de dierenpolitie in Hoorn.