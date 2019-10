Eerste demonstranten staan bij provinciehuis in Haarlem: "Ze moeten altijd ons hebben"

HAARLEM - Een grote trekkertocht is momenteel onderweg naar het provinciehuis in Haarlem. De eerste demonstranten hebben zich daar al verzameld. Met spandoeken en leuzen maken ze duidelijk klaar te zijn met het stikstofbeleid van de provincie.

'In Den Haag zitten de klimaathaaien, en de provincie gaat ons nog even extra naaien', zo staat op een groot spandoek te lezen. "We doen dit niet voor onszelf, maar voor onze kinderen", vertellen de makers, een boerenechtpaar uit de Purmer. "Zij nemen de boerderij over. Onze zoon is er vandaag niet bij, maar hij gaat woensdag dan weer protesteren."

Een andere boerin uit haar ongenoegen over de huidige regels. "We moeten een vergunning hebben om onze koeien buiten te zetten, hoe belachelijk is dat! Ze moeten altijd ons hebben. En in België lachen ze ons uit, omdat er in Nederland veel te streng wordt gemeten."

Lees ook: LIVE: Trekkertocht van boze boeren onderweg naar Haarlem

De groep demonstranten kan de komende uren nog op flink wat bijval rekenen. Uit de hele regio zijn boeren op trekkers onderweg naar de provinciehoofdstad. Om 13.00 uur gaat de provincie praten over het stikstofbeleid.