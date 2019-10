Boeren uit de Noordkop op naar Haarlem: 'Het is twee voor twaalf voor de sector'

MIDDENMEER - Tientallen boeren uit de kop van Noord-Holland rijden met trekkers en bussen naar het provinciehuis in Haarlem. Ze zijn het niet eens met de huidige stikstofregels die provincie en het rijk willen opleggen: die moeten wat hen betreft van tafel of worden opgeschort. "Ik zie straks geen toekomst meer voor mijn zoon."

"Op naar Haarlem! Blijkbaar moeten we ons geluid weer laten horen. Het is twee voor twaalf voor onze sector," vertelt melkveehouder Wim Mosterd uit Hippolytushoef aan NH Nieuws.

Lees ook: Vandaag boerenprotesten bij provinciehuis in Haarlem

Akkerbouwer en veehouder Jochem van der Starre heeft zijn zoon Jorrit meegenomen. "Hij is het symbool voor onze jeugd. Ik zie geen toekomst meer voor hem als wij moeten blijven inleveren, waardoor er straks geen ruimte meer is om een bedrijf te kunnen voortzetten."

Lees ook: 'Stikstofregels moeten van tafel'

Wim Mosterd ziet het gebeuren dat door nieuwe regelgeving rond de stikstofuitstoot bedrijven gaan verdwijnen. "We staan hier in de Wieringermeer en jongeren staan te trappelen om bedrijven van hun ouders over te nemen. Ze worden op een rare manier de nek omgedraaid. Daarom gaan we nu naar Haarlem om besluiten terug te draaien."