Relatieve rust Aalsmeer en Uithoorn voorbij: Aalsmeerbaan Schiphol weer in gebruik

SCHIPHOL - De Aalsmeerbaan op Schiphol is na een onderhoudsbeurt van twee weken weer in gebruik genomen. De afgelopen periode werden vanwege de werkzaamheden de Buitenveldertbaan en Oostbaan vaker ingezet, met meer overlast boven Amsterdam en Amstelveen als gevolg.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

De Aalsmeerbaan, een van de zes start- en landingsbanen van Schiphol, werd gisteravond weer opengesteld voor vliegverkeer. De twee voorafgaande weken werd er gewerkt aan het asfalt, de markering en verlichting van de baan.

Tijdens de werkzaamheden werd er veel geland op de Buitenveldertbaan en Schiphol-Oostbaan. De aanvliegroute van die laatste baan gaat recht over het centrum van Amsterdam, waardoor uit die gemeente meer klachten kwamen. Heel veel rustiger voor omwonenden van Aalsmeer en Uithoorn werd het door de onderhoudsbeurt niet: vliegtuigen die vanaf de Kaag-, Zwanenburg- en Buitenveldertbaan startten, vlogen alsnog over de plaatsen.

Aalsmeerbaan vaker in gebruik tot eind dit jaar

Omwonenden die ten zuiden en oosten van Schiphol wonen, kunnen zich schrap zetten voor meer vliegoverlast tussen 27 oktober en 22 december. Dan krijgt een van de hoofdtaxibanen een onderhoudsbeurt die ervoor zorgt dat de Kaagbaan beperkt inzetbaar zal zijn. In die periode worden de Zwanenburgbaan en Aalsmeerbaan in zuidelijke richting vaker gebruikt voor startend en landend verkeer.