Hein de Kort: "Alles mislukte, dus ik werd striptekenaar"

AMSTERDAM - Hein de Kort is een van de productiefste en grappigste striptekenaars van ons land, maar de jonge Hein had heel andere plannen. Hij wilde liever iets met kunst: muziek maken of het theater in. "Maar ik heb altijd gedacht: als alles mislukt, kan ik altijd nog striptekenaar worden. En alles is mislukt."

Biografie

Naam: Hein de Kort

Geboren: Laren, 4 oktober 1956

Beroep: leraar, striptekenaar

Erelijst: Stripschapprijs 1992, Stripschappenning 2012

"Na mijn studie, ik heb de lerarenopleiding gedaan, heb ik mezelf een half jaar de tijd gegeven om een soort stijl te ontwikkelen, voor zover die er nog niet was."

Inspiratie

"Je kan niet wachten op inspiratie. Inspiratie bestaat niet. Je moet gewoon werken, klaar. 's Ochtends om 07.30 uur ga ik hier zitten en neem ik het nieuws door. Dan maak ik mijn tekening voor Het Parool, die moet rond 09.00 uur klaar zijn. In de loop van de ochtend krijg ik een tekst van het FD en doe ik wat er de rest van de dag nog gedaan moet worden."

"Ik ben niet per dag acht uur met tekenen bezig, maar ik moet wel iedere dag werken. Als ik vandaag besluit drie tekeningen niet te maken, moet ik er morgen zes maken."

Losers

In Het Parool geeft De Kort commentaar op de dagelijkse actualiteit. De helden in zijn strips zijn vaak anti-helden. Dirk (van Desiree) is een loser. "Hij vindt zichzelf geweldig, maar is dat niet. Dat weet iedereen." En ook Piet (van Riet) is een "echte onderknuppel. Hij doet weinig goeds, volgens mij", zegt De Kort.

Het is overigens maar de vraag of hun vrouwen er beter vanaf komen, want zij zijn meer een soort boe-vrouwen."Ja, vrouwen zijn altijd wel echte vrouwen", zegt De Kort met een schaterlach: "Vervelend."

