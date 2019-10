Overleden fietser gevonden in de 's-Gravelandsevaart

'S-GRAVELAND - Voorbijgangers hebben vanmorgen in het water van de 's-Gravelandsevaart aan het Zuidereinde in 's-Graveland een overleden fietser aangetroffen.

Voorbijgangers sloegen even na 8.30 uur alarm toen ze een rugtas en een helm in het water zagen drijven. De brandweer en politie troffen na onderzoek ook het lichaam aan en hebben het naar de kant gehaald.

De persoon bleek overleden. Hoe lang het slachtoffer hier al lag, is onbekend.

De politie weet nog niets over de doodsoorzaak van de fietser. Over een eventueel ongeluk is nog niets bekend.