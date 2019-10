Canta-bestuurder gezocht na ongeluk Egmond aan den Hoef: fietsster (59) uit Amsterdam gewond

EGMOND AAN DEN HOEF - De politie zoekt de bestuurder van een Canta die afgelopen zaterdag in Egmond aan den Hoef betrokken was bij een ongeluk, maar doorreed. Bij dat ongeluk raakte een 59-jarige fietsster uit Amsterdam gewond.

De Canta reed rond 15.00 uur over de Hoeverweg richting Alkmaar, toen de bestuurder twee fietsers inhaalde. Bij die inhaalactie raakte de Canta een van fietsers, die hierdoor ten val kwam. Door die val brak het slachtoffer haar sleutelbeen en raakte gewond aan haar hand.

Of de Canta-bestuurder iets van het ongeluk heeft gemerkt, is niet bekend. Feit is dat hij of zij is doorgereden in de richting van Alkmaar, en daarmee de plek van het ongeval heeft verlaten.

De politie roept de bestuurder dan ook op zich alsnog te melden. Hoewel die oproep gisteren al werd gedaan, is dat tot op heden niet gebeurd, laat een politiewoordvoerder aan NH Nieuws weten.