Vrachtwagen verliest lading bij Heemskerk: A9 richting Alkmaar bezaaid met betonblokken

HEEMSKERK - Een vrachtwagen is ter hoogte van Heemskerk een lading betonblokken verloren. Daardoor moet het verkeer richting Alkmaar daar tijdelijk over een rijstrook.

De twee rijstroken die bezaaid liggen met betonblokken en brokstukken zijn afgesloten.Volgens Rijkswaterstaat staat het verkeer tussen Heemskerk en Akersloot over een afstand van drie kilometer vast. De ANWB meldt dat de vertraging inmiddels drie kwartier bedraagt.

Op een foto van Rijkswaterstaat is te zien dat automobilisten de ravage eigenhandig opruimen. Toch verwacht Rijkswaterstaat dat 'het nog wel even' duurt voordat de snelweg daar weer volledig toegankelijk is.