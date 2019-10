In korte tijd twee keer brand op plezierbootje in Amsterdam: vuur vermoedelijk aangestoken

AMSTERDAM - Een drukke nacht voor de Amsterdamse brandweer. In slechts veertig minuten tijd brak er twee keer brand uit op hetzelfde plezierbootje langs de Mauritskade. De politie gaat onderzoeken of de branden zijn aangestoken.

De eerste brand brak rond 1.20 uur uit. De vlammen sloegen hoog uit het bootje. Het vuur werd geblust, maar de brandweer kon niet voorkomen dat het vaartuig volledig verloren ging.

Tweede brand

Rond 2.00 uur ontdekten voorbijrijdende politieagenten dat er wéér brand was uitgebroken. Voor de tweede keer in korte tijd moest de brandweer in actie komen om het vuur te blussen. Niemand raakte bij de branden gewond.

Het gaat vermoedelijk om brandstichting. De politie heeft de zaak in onderzoek.