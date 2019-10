AMSTELVEEN - Op de Beneluxbaan in Amstelveen is vanmiddag een auto over de kop geslagen. Het gaat om een eenzijdig ongeval. Niemand raakte gewond.

Het ongeval gebeurde rond 16.30 uur. Voor de bestuurder werd een ambulance opgeroepen, maar die bleek niet meer nodig te zijn. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is niet bekend. De politie gaat het onderzoek doen naar de oorzaak van het ongeval.