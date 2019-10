SCHOORL - Aan de Sanderij in Schoorl is vanavond een bestelbus tegen een gevel aangereden. De gevel is behoorlijk beschadigd; de bestuurder is ongedeerd.

De bestuurder, die woont in het complex, gebruikte vermoedelijk de verkeerde pedaal. Hierdoor reed het voertuig tegen de gevel. Dat meldt een getuige.

De gemeente is op de hoogte. Er word gekeken hoe erg de schade is.