Vechtles van een 80-jarige grootmeester: "Zo te gek dit"

ENKHUIZEN - De 80-jarige Yuan Zumou gaf vandaag in Enkhuizen een clinic Chinese vechtsporten. In de sporthal De Drecht aan het Boendersveld werkten twintig belangstellenden zich in het zweet. "Zo te gek dit."

De grootmeester in onder meer Shuai Jioa en Shoubo deed vier uur lang allerlei bewegingen voor die horen bij de vechtsporten. Zumou: "We maken gebruik van gevechtstechnieken om je eigen lichaam te leren kennen. En om de juiste mindset te krijgen voor deze sport."

Organisator Richard van Ark haalde de oude chinese leermeester naar Nederland om deze krijgkunst in werptechnieken beter op de kaart te zetten. In Nederland is er nog geen competitie, maar hij hoopt dat die er ooit wel komt. In België, Frankrijk en China is Shuai Jiao populair en zijn er regelmatig wedstrijden.