Haarlemse Dreef morgen uren afgesloten vanwege boerenprotest: '150 tractoren verwacht'

HAARLEM - Er worden morgen 100 tot 150 tractoren verwacht in het centrum van Haarlem: boeren gaan protesteren bij het provinciehuis - daar wordt op regionaal niveau over de stikstofwetgeving gepraat. De Dreef is daarom uren afgesloten en al het verkeer wordt gevraagd een andere route te kiezen. "We verwachten drukte", aldus een woordvoerder van de gemeente.

De provincie gaat morgen om 13.00 uur praten over de stikstofregels. De boeren zijn het niet eens met de provinciale beleidsregels over stikstof en willen dat die van tafel verdwijnen of anders worden opgeschort.

Lees ook: Opnieuw massale protestactie boeren: "Met meer dan 100 trekkers naar het provinciehuis"

De boeren worden in het Haarlemse centrum verwacht tussen 11:00 uur en 15:00 uur. Die gehele tijd is de Dreef, waar het gebouw van de provincie Noord-Holland staat, afgesloten voor al het verkeer. De Dreef loopt van het Houtplein, langs het Frederikspark, tot de kruising Meester Lottelaan.

Langere reistijd

De gemeente is op de hoogte en verwacht drukte in de stad: "Hou rekening met een langere reistijd. Sowieso verwachten we 100 tot 150 tractoren." Ze vraagt al het verkeer de Dreef te mijden morgenmiddag. Er zijn hekken en verkeerdregelaars geregeld.

Bussen

Ook bussen worden omgeleid. De woordvoerder van gemeente Haarlem zegt daarover: "Wij hebben vandaag met de politie overlegd over alternatieve routes." Om welke routes het gaat is niet duidelijk; de politie wil tegen NH Nieuws niet reageren.

NH Nieuws ging vandaag al langs bij een aantal boeren. Die hebben het 'druk druk druk' met de voorbereidingen voor morgen.

Het probleem met stikstof



Waar komt stikstof vandaan?

Stikstof komt van nature - in kleine hoeveelheden - voor. Het is onmisbaar voor het leven, maar in de afgelopen eeuw is de hoeveelheid verdubbeld. Dat komt o.a. door het uitvinden van kunstmest, de verbranding van fossiele brandstoffen, het verkeer, de scheepvaart en de luchtvaart.



Waarom is dat erg?

Het stikstofoverschot is volgens veel ecologen het grootste probleem van de Nederlandse natuur, omdat er planten- en dierensoorten door verdwijnen. Daarnaast komt stikstof in ons grondwater en de zee terecht en tast het de ozonlaag aan. Ook is het schadelijk voor onze longen.



En nu?

Er is in de afgelopen jaren al veel gedaan om de uitstoot van reactieve stikstof te verminderen, maar het is niet genoeg. Daarom besloot de Raad van State in mei dat de aanpak drastischer moet: geen enkel project dat bijdraagt aan nieuwe stikstofuitstoot, krijgt nog een vergunning. In Noord-Holland zijn daardoor zeker 650 projecten getroffen. Hoe de toekomst eruit ziet, is nog onzeker.