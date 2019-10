Oranje na winst op Wit-Rusland vrijwel zeker van deelname aan EK

MINSK - Oranje heeft de EK-kwalificatiewedstrijd in en tegen Wit-Rusland met 2-1 gewonnen. Daardoor is Nederland vrijwel verzekerd van deelname aan het EK. Oranje ging rusten met een 2-0 voorsprong, dankzij twee doelpunten van Georginio Wijnaldum. Na de rust zakte het spel van Oranje in en maakte Wit-Rusland de aansluitingstreffer.

Oranje nam het tegen Wit-Rusland op met een bijna gehele (ex)Ajax-basis. Alleen Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum speelden nooit bij Ajax. Joël Veltman, Donny van de Beek, Quincy Promes en Donyell Malen stonden aan de start in Minsk. Zij vervingen Denzel Dumfries, Marten de Roon en Ryan Babel. Malen startte in de basis omdat Memphis Depay vanwege een bovenbeenblessure ontbrak.

Wit-Russisch blok

Het was lastig voor Oranje om gaten te vinden in de 4-1-4-1-formatie van de Wit-Russen. De eerste doelpoging van Nederland was na zeven minuten een schot van Bergwijn dat hoog over ging. Pas na twintig minuten vond Oranje weer een gaatje in dat verdedigende Wit-Russische blok toen Van de Beek in de diepte werd aangespeeld. Zijn lob eindigde op het dak van het doel.

Grote kans tegenstanders

Wit-Rusland was in de 26e minuut het dichts bij de openingstreffer. Denis Laptev kreeg de bal uit de kluts voor zijn voeten en schoot naast. Matthijs de Ligt raakte bij een uiterste inspanning om een treffer te voorkomen geblesseerd, maar kon wel doorspelen.

Wijnaldum opent score

Na ruim een half uur spelen was er dan toch de voorsprong voor Oranje. Uit een voorzet van Promes kopte Georginio Wijnaldum raak.



Ook 0-2 van Wijnaldum

Na die openingsgoal vond Oranje wat vaker gaatjes in de verdediging van Wit-Rusland. Vijf minuten voor de rust haalde Wijnaldum hard uit en verdween de bal in de kruising achter de Wit-Russische keeper voor de 0-2.



Aansluitingstreffer

In de tweede helft had Virgil van Dijk niet in de gaten dat Dragun achter hem langs inkwam waardoor hij de aansluitingstreffer binnen kon koppen.



Daarna kwam Nederland steeds meer onder druk te liggen en waren de beste kansen voor de tegenstander. Dat was ook voor Koeman het sein om de verdedigender ingestelde Marten de Roon in te brengen ten koste van Van de Beek en Luuk de Jong voor Promes.

Malen vergeet te scoren

Tien minuten voor tijd had Donyell Malen de 1-3 op zijn slof. Hij kwam alleen voor de keeper te staan, maar probeerde de bal in de korte hoek te schieten, terwijl de verre hoek open lag. In de resterende speeltijd werd er niet meer gescoord, zodat 1-2 de eindstand was.

Nederland moet in november nog twee EK-kwalificatieduels spelen. Op 15 november uit bij Noord-Ierland en op 19 november de laatste wedstrijd tegen Estland in de Johan Cruijff ArenA.

Opstelling Wit-Rusand: Gutor; Veretilo, Martynovich, Naumov, Polyakov; Yablonski; Kovalev (Skavysj/60), Dragun, Stasevich, Bakhar (Ngome/70); Laptev (Shevchenko/83)

Opstelling Oranje: Cillessen, Veltman, de Ligt, van Dijk, Blind; van de Beek (de Roon/67), Wijnaldum, de Jong, Bergwijn (Babel/89), Malen, Promes (l. de Jong/66)