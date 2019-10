Eerste racedag Solar Challenge zit erop! "Erg heet in de auto"

HEEMSTEDE - De World Solar Challenge in het Australische Darwin is begonnen! Jens Zuurbier uit Weest en Maxime Croft uit Heemstede deden het niet onverdienstelijk tijdens de eerste racedag. "Het was wel erg heet in de auto."

Mentor Marc Lammers zei tegen NH Nieuws dat het team er 'echt klaar' voor is!

De Heemsteedse Maxime reed het tweede deel van het parcours: "Ik kon al vrij snel de auto van Tokai University inhalen, dus dat was een fijn begin van mijn race. Wel is het echt heel heet in de auto, maar gelukkig zijn we al een tijd in Australië, dus we raken aan de hitte gewend."

Mechanicus Jens: "We hadden vrij snel in het begin wat kleine technische problemen. De connector van een zonnepaneel bleek losgeschoten te zijn. Gelukkig konden we dit heel snel oplossen. Dit geeft vertrouwen voor de komende dagen."

