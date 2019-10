Videomakers doen een Top Geartje in de Eilandspolder: "The Stig heeft Nederlands neefje"

NOORD-HOLLAND - Het BBC-programma Top Gear is nog steeds op televisie, maar presentator Jeremy Clarkson en de anonieme autotester 'The Stig' zijn er al een tijdje niet in te zien. Ze worden gemist, ook door een groepje videomakers. Daarom bedachten zij een polderversie van Top Gear: in hun film neemt The Stig het op tegen zijn Nederlandse neefje... op een kiteboard! En dat levert spectaculaire beelden op van de Noord-Hollandse polders.

In het autoprogramma uit Engeland was het vaste prik: The Stig testte de auto's die door onder meer door Jeremy Clarkson werden besproken. In deze namaakversie van een groep professionele filmmakers krijgt de autotester weer een rolletje. Dit keer racet hij tegen iemand op het water: kitesurfer Stig Hoefnagel speelt de andere hoofdrol in deze film - het zogenaamde Nederlandse neefje van The Stig.

Geen makkie

Het draaien was nog geen makkie, laat bedenker Edwin Haighton weten. "Er moest een stem worden gevonden, een origineel Stig-pak en helm en natuurlijk een mooie auto." Daarnaast moesten de weersomstandigheden perfect zijn: de juiste windrichting en snelheid is bij kitesurfen essentieel.

De locaties die ze op het oog hadden - de Eilandspolder, Uitdam en Marken - waren lastig om te kiten, aldus Haighton. "Er was erg instabiele wind door bomen en gebouwen en er kwamen constant buien over die het ook niet makkelijker maakten. Een foutje in een dun kanaal kan al snel voor ongelukken zorgen. Dus voor de meeste shots hadden we maar één of twee kansen."



Uiteindelijk is het ze dus wel gelukt. En al 'zaten ze helemaal onder de koeienstront', zelfs de Jeremy Clarskon-voice-over lijkt net echt.

Bekijk hieronder het resultaat:

💬 Whatsapp ons!

Heb jij tips? Of een interessante foto of video gemaakt? Stuur ons jouw nieuws op Heb jij tips? Of een interessante foto of video gemaakt? Stuur ons jouw nieuws op 0630093003

https://youtu.be/j5wP_56cRv8