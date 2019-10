Helderse Rikkie (18) niet gewonnen bij modellenwedstrijd: "Maar ik ga gewoon door"

DEN HELDER - Het is de 18-jarige Rikkie Kolle uit Den Helder niet gelukt om de finale van de Elite Model Look te winnen. Een teleurstelling voor het jonge model, maar, zo laat ze weten: "Ik ga gewoon door."

Rikkie werd samen met zeven andere jonge vrouwen gekozen uit meer dan duizend aanmeldingen. "Het is echt een droom van me", vertelde ze eerder aan NH Nieuws. Het model heeft al de nodige ervaring. Vorig jaar deed ze mee aan Hollands Next Top Model, waar ze ook hoge ogen gooide.

Lees ook: Helderse Rikkie (18) maakt kans op internationale modellencarrière: "Dit is mijn droom!"

In de wedstrijd van Elite Model Look is ze ook ver gekomen, maar wist ze de eindstreep nét niet te halen. Gisteravond werd tijdens de finale bekend gemaakt dat Tobias Brouwers en Nynke van der Hauw er met de winst vandoor zijn gegaan. Zij mogen nu naar de internationale wedstrijd van het beroemde modellenbureau en maken kans op een contract van 150.000 euro.