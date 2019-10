Krachtig Beste Zangers-duet van Amsterdammer Henk Poort en Floor Jansen maakt diepe indruk

AMSTERDAM - De 63-jarige Amsterdammer Henk Poort gaat sinds gisteravond compleet viral op sociale media. De zanger zong in het tv-programma Beste Zangers een duet met metalzangeres Floor Jansen en blies zijn medekandidaten én de kijkers van de bank.

In het programma treden de deelnemers zeven afleveringen lang solo op, maar tijdens de speciale duetten-uitzending mogen ze met elkaar het podium beklimmen. Floor, zangeres in de Finse metalband Nightwish, liet weten dolgraag samen met Henk te willen zingen. Het werd een voor de Amsterdammer, die vooral musicals en opera's doet, niet onbekend nummer: het dramatische musicalstuk 'The Phantom of the Opera'.

Tekst gaat verder onder de video:



De andere zangers zijn diep onder de indruk en ook kijkers zijn lyrisch. De video is in een halve dag al meer dan 400.000 keer bekeken. Ook op Twitter regent het superlatieven. "Wauw, kippenvel", aldus een fan. "Henk Poort weer eens The Phantom horen zingen. Heerlijk!", schrijft een ander.

Live in de Ziggo Dome

Naast de enorme belangstelling voor de video heeft Henk nóg iets moois overgehouden aan zijn optreden. Zijn voorwaarde om dit nummer samen met Floor te zingen, was dat hij het duet nog een keer wil doen als Floor met haar band Nightwish in Nederland is. Zo gezegd, zo gedaan: in november 2020 mag het nu al iconische duo dit kunstje nog een keer, live in de Ziggo Dome, vertonen.