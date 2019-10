Uitgeputte vos in Noordhollandsch Kanaal gered van verdrinkingsdood

AMSTERDAM - Vrijwilligers van de Dierenambulance Amsterdam hebben vanochtend een uitgeputte en doorweekte vos uit het Noordhollandsch Kanaal gevist. Dankzij de reddingsactie heeft het dier niks aan zijn avontuur overgehouden.

Een voorbijganger spotte de vos vanochtend moederziel alleen bij een trapje langs de rand van het kanaal. Een vos kan zwemmen, maar omdat de kades in het kanaal te hoog zijn, had het dier nooit op eigen kracht uit het water kunnen komen. "Het lot van de vos: verhongeren of verdrinken...", aldus de Dierenambulance.

Schepnet

Gelukkig werd er op tijd gebeld. De vrijwilligers spoedden zich naar het kanaal en wisten de vos met een groot schepnet uit het water te takelen. Afgezien van een nat pak is het dier er zonder kleerscheuren vanaf gekomen en kon hij zijn weg vervolgen.