Man gewond na vechtpartij in touringcar bij Wijdewormer

WIJDEWORMER - Bij een vechtpartij in een touringcar in Wijdewormer is vannacht een 47-jarige man uit Wormerveer gewond geraakt. Een 38-jarige man uit Amsterdam is opgepakt.

De touringcar reed over de Leeghwaterweg (N515) bij Wijdewormer toen het misging. Door een nog onbekende reden ontstond er een vechtpartij in de bus. Mogelijk ging het om personeel van een bedrijf dat onderweg was naar huis vanaf een bedrijfsuitje, maar dat kan de politie nog niet bevestigen.

Arrestatie

Een persoon raakte bij de vechtpartij gewond. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Kort daarna kon de verdachte, die langs de kant van de weg liep, worden aangehouden door agenten.

De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. Dat werd vannacht niet duidelijk, omdat "de meeste feestvierders te diep in het glaasje hadden gekeken", aldus een politiewoordvoerder.