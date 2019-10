Mogelijke schietpartij in Amsterdam: een persoon opgepakt

AMSTERDAM - De politie is vanmorgen met meerdere wagens uitgerukt voor een mogelijke schietpartij in de Veerstraat in de Schinkelbuurt in Amsterdam. Er is één man aangehouden.

Rond 11.20 uur kreeg de politie de melding dat er in de straat schoten klonken. Toen agenten aan kwamen, was er geen slachtoffer te vinden en zagen ze ook geen kogelhulzen.

Wel is de bewoner van een woning in de straat aangehouden. Volgens een woordvoerder van de politie gebeurde dat omdat er na de melding het 'een en ander' in zijn woning is aangetroffen. Of er een verband is met de knallen is nog niet bekend.

Of er daadwerkelijk is geschoten is ook nog de vraag. Agenten hebben geen wapen gevonden. De Forensische Opsporing van de politie gaat nu verder onderzoek doen in de straat. Ook komt de recherche ter plaatse.