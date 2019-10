Burgemeester sluit horecazaak in Hilversum na drugsvondst

HILVERSUM - De burgemeester van Hilversum heeft gisteren horecazaak Midi aan de Kleine Drift gesloten gesloten na de vondst van drugs en illegale tabak. Twee personen zonder geldige verblijfspapieren zijn opgepakt.

De gemeente was eerder een onderzoek gestart na meerdere meldingen van overlast van omwonenden. Zo stonden er auto's verkeerd geparkeerd, was er geluidsoverlast en werden voorbijgangers geïntimideerd.

De gemeente besloot samen met de politie, douane en Voedsel- en Warenautoriteit een inval voor te bereiden. De politie stapte gisteravond rond 21.00 uur het pand binnen. De horecagelegenheid was op dat moment open; er waren meerdere mensen binnen. De uitgangen van het pand werden bewaakt en aanwezigen gecontroleerd.

Drugs en tabak

Tijdens het onderzoek vond de politie harddrugs en een grote hoeveelheid illegale tabak. Twee personen konden geen geldige verblijfspapieren tonen en werden opgepakt.

De burgemeester heeft het pand voor 6 maanden gesloten. In die periode wordt ongezocht of er aanvullende maatregelen nodig zijn. De omwonenden zijn hierover per brief geïnformeerd.