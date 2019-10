Bestuurder gestolen motor tegen grond gewerkt tijdens tanken

AMSTERDAM - Het tanken met een gestolen motor is een man in Amsterdam deze week duur komen te staan.

Agenten stonden bij hetzelfde tankstation en herkenden de motor toen de bestuurder naar binnen liep om te betalen. Toen de man terug naar zijn motor wilde lopen, werd hij tegen de grond gewerkt.

In afwachting van versterking hebben de agenten zowel de verdachte als de motor naar binnen gebracht. De motor is later in beslag genomen, de recherche doet verder onderzoek naar de diefstal.