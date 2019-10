Hal van station Amsterdam Sloterdijk ontruimd na brand

AMSTERDAM - Een deel van station Amsterdam Sloterdijk moest vannacht ontruimd worden nadat een prullenbak en een reclamezuil in brand stonden. Vermoedelijk was er sprake van brandstichting.

De brand ontstond rond 2.30 uur vannacht. Omdat de hal van het station vol rook stond, moesten reizigers de hal verlaten. De brandweer heeft het vuur geblust.

De schade bleef beperkt tot de reclamezuil en de prullenbak. Zo'n drie kwartier na de brand was de rook weggetrokken en mochten reizigers de hal weer in. De politie doet nog verder onderzoek en bekijkt ook de beelden van bewakingscamera's in het station.